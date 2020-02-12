2020/02/12 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق امانة بغداد بعمليات تنظيف جسر السنك وسط العاصمة، لاعادة فتحه امام حركة العجلات.وجاء ذلك بعدما رفعت قيادة عمليات بغداد الكتل الكونكريتية من الجسر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



أمانة بغداد تباشر بتنظيف جسر السنك بعد رفع الكتل الكونكريتية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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