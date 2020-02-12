كورونا يصل طهران.. تسجيل أول حالة وفاة بأعراض مشابهة للفايروس المنتشر

2020/02/12 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاماً) في أحدى مشافي العاصمة طهران، كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغاً بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران.

وتابعت، أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ "فيروس" كورونا.

وقالت الصحيفة إنه تم عرض الجثة على الطب العدلي لمتابعة التحقيقات.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الصحة بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بالفيروس.

على صعيد متصل أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.

بغداد اليوم- متابعة

لا تكمن أهمية السفارة الأميركية في العراق في قيمتها السياسية وموقعها وسط الشرق الأوسط فحسب، فالسفارة التي تعرضت للاعتداء الثلاثاء على يد عناصر في الحشد الشعبي لديها خصائص تجعلها فريدة من نوعها.

ونشر موقع قناة الحرة الامريكية

بغداد اليوم- متابعة

بعد عقدين من الاهمال، عادت مدينة الحبانية الواقعة في محافظة الانبار إلى الواجهة السياحية بالعراق، لكنها لا زالت تعاني من ضعف في الخدمات، التي لا تتلائم وحجم الوافدين إليها من السائحين في الاونة الاخيرة.

ونشرت وكالة روي

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاربعاء، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية لمنطقة سربيل زهاب قرب الحدود العراقية الايرانية في الساعة 9:2:58 حسب التوقيت المحلي للمدينة.

و

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