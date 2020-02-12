2020/02/12 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، الأربعاء (12 شباط 2020)، بأن القوات الأمنية باشرت بفتح طريق أبو نؤاس- شارع الر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس - شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أفاد مصدر أمني، الأربعاء (12 شباط 2020)، بأن القوات الأمنية باشرت بفتح طريق أبو نؤاس- شارع الر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس - شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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