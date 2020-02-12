القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس - شارع الرشيد

2020/02/12 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (12 شباط 2020)، بأن القوات الأمنية باشرت بفتح طريق أبو نؤاس- شارع الر...





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