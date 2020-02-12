إعادة فتح جسر السنك وساحة الوثبة وعدد من المناطق المغلقة وسط بغداد

2020/02/12 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء (12 شباط 2020)، عن المناطق التي اعيد فتحها اليوم في العاصمة، مؤ...





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