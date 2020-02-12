2020/02/12 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية – الاردنية من “داعش”، فيما نوهت الى ان طائرات F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العملية.وقال نائب قائد العمليات الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان وتلقته وكالة صدى ,

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الاولى من عملية “أبطال العراق” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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