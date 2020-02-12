2020/02/12 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن اعادة فتح جسر السنك ببغداد.وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه “في الساعة السادسة من صباح اليوم، باشر الجهد الهندسي من قيادة عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وفتحة أمام حركة العجلات”.واضاف ان “ذلك سوف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن اعادة فتح جسر السنك ببغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن اعادة فتح جسر السنك ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير رئيس الوزراء البياتي يعلن اعادة فتح جسر السنك ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).