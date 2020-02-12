فيروس كورونا.. منظمة الصحة العالمية تختار اسما للفيروس القاتل؟

2020/02/12 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم Covid-19 على فيروس كورونا القاتل.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غابريسوس للصحفيين في جنيف “لقد اتفقنا على إطلاق اسم Covid-19 على المرض الذي يسببه فيروس كورونا”.وجاءت هذه الخطوة بعد أن تجاوز عدد ضحايا الفيروس ألف شخص، وبلغ عدد المصابين به عشرات الآلاف.وتشير كلمة “كورونا” إلى […]

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