تسجيل أول حالة وفاة في طهران قد تكون مرتبطة بـ”كورونا”

2020/02/12 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وتابعت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه […]

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