عمليات بغداد تعلن تخصيص قوة لحماية ساحة التحرير وتحذر من

2020/02/12 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا اشارت فيه الى أنها مستمرة بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد.

وأشارت القيادة الى "تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين بعد أن حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، وباشرت بفتح المناطق الاخرى (الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك) وتجري الاعمال لرفع العوائق وتنظيف المناطق".

وأكدت القيادة "تعاونها المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير"، محذرة من "الاندفاع الى خارجها او استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الامنية لأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المتظاهرين وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة".

يذكر أن شهود عيان قالوا يوم أمس إن مجموعة تنتمي للتيار الصدري طعنت فتاة في إحدى خيم التحرير في العاصمة زاعمين أنها "سبت مقتدى الصدر"، وقال شاهد عيان لموقع "الحرة" إن "عناصر من التيار الصدري قاموا بالهجوم على خيمة الفارابي في ساحة التحرير في نحو السادسة من مساء الثلاثاء".

ويشهد العراق خصوصا في العاصمة بغداد ومدنه الجنوبية، احتجاجات شعبية منذ الأول من أكتوبر جوبهت بقمع شديد تسبب في مقتل أكثر من 500 شخص، حسب آخر الإحصائيات، وذلك من قبل القوى الأمنية والعسكرية الرسمية وبعض الميليشات.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.

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