2020/02/12 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الروائي علي حسين عبيد محاضرة بعنوان ( ثقافة الجدران) عبر أمسية أقامها اتحاد أدباء كربلاء وأدارها القاص حمودي الكناني تحدث فيها المحاضر عن مشكلات عديدة تواجه الحياة الثقافية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («ثقافة الجدران» في اتحاد أدباء كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («ثقافة الجدران» في اتحاد أدباء كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).