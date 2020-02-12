طقس العراق للأيام القادمة.. انحسار البرد وسقوط أمطار وعودة الثلج في هذه المناطق

2020/02/12 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بدء ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم الاربعاء مع انحسار للموجة القطبية شديدة البرودة التي ضربت العراق ودول المنطقة وانخفضت فيها الحرارة الى ما دون الصفر المئوي وتساقط الثلوج.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس يوم غد الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد، الوسط […]

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