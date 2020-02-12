2020/02/12 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن المباشرة بفتح طريق ابو نواس – شارع الرشيد وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن “ القوات الأمنية باشرت بفتح طريق ابو نواس – شارع الرشيد”.وكانت عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن المباشرة بفتح مناطق الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس – شارع الرشيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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