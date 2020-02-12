إحياء ذكرى قادة النصر في بغداد والنجف في أربعينيتهم

2020/02/12 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.02.12 – أقيمت في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات مراسيم تأبين لأربعينية القادة الشهداء الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مه...

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