مصرف الرافدين يصرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري

2020/02/12 | 10:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 600 متقاعد”.واضاف البيان ان” صرف

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