2020/02/12 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاما) في أحد مشافي العاصمة طهران كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.وأضافت الصحيفة أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران، وتابعت الصحيفة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: وفاة امرأة مشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا” في أحد مشافي العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: وفاة امرأة مشكوك بإصابتها بفيروس “كورونا” في أحد مشافي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).