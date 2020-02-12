الكهرباء تعلن قرب انجاز محطتي الرميلة الاستثمارية وذي قار الكهـربائية

2020/02/12 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الـكـهـربـاء قـرب انـجـاز محطة الرميلة الاسـتـثـمـاريـة، بينما حققت نسب انجاز متقدمة في مشروع محطة ذي قار الـكـهـربـائـيـة، ليسهم المـشـروعـان بإضافة نحو 2250 ميغاواط إلى المنظومة.وقــال الـنـاطـق بـاسـم وزارة الـكـهـربـاء احمد الــعــبــادي فـــي تــصــريــح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، ان الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وملاكات محطة […]

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