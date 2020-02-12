العراق: الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن حل مجموعة

2020/02/12 | 10:02 - المصدر: فرانس 24

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أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الثلاثاء في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر حل مجموعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره والمتهمة بقتل متظاهرين.



ودعا "القوات الأمنية إلى فرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين ولحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون" إليه.



وطلب من مؤيديه المساعدة على إعادة فتح المدارس والطرقات والمؤسسات الرسمية التي أغلقت بفعل الاحتجاجات الشعبية.

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