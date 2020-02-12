2020/02/12 | 10:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائبة: علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية خلال الفترة المحددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 10:05.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية خلال الفترة المحددة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية خلال الفترة المحددة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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