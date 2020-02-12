ملياردير صيني يفجر مفاجأة عن عدد وفيات كورونا: محارق الجثث تعمل على مدار الساعة

2020/02/12 | 10:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد المعارض الصيني الملياردير غيو وينغي، الذي يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد أكبر بكثير مما أعلنت عنه الحكومة الصينية.

وزعم وينغي إن لديه وثائق تؤكد أن "عدد الوفيات وصلت إلى 50 ألف حالة، وأن عدد الإصابات بلغ 1.5 مليون حالة في مدينة ووهان وحدها"، مؤكداً أن "هذا عدد الإصابات المؤكدة وليس الموجودين تحت الملاحظة أو في الحجر الصحي".

وأشار إلى أن "السلطات الصينية وضعت 250 مليون شخصاً في الحجر الصحي".

كما زعم المعارض الصيني أن "الحكومة الصينية لديها محارق للجثث تعمل على مدار الساعة، تحرق 1200 جثة يومياً".

وكانت السلطات الصينية أعلنت صباح اليوم، وصول عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1113 حالة، بزيادة قدرها 99 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى حوالي 44 ألفا في عموم الصين، منها 33 ألف حالة في مدينة ووهان.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها صينيون عن عدم مصداقية الأرقام الحكومية، فبعد 10 أيام فقط من تفشي المرض، زعمت ممرضة صينية في مستشفى ووهان أن عدد الإصابات وصل إلى 90 ألف، وناشدت الناس بعدم الاستماع إلى ما تقوله الحكومة.

ومنذ تفشي المرض في أواخر كانون الاول الماضي، تحاول السلطات الصينية التكتم على الأخبار حول المرض، فقد هددت الدكتور لي وين ليانغ، الذي اكتشف المرض، وعاقبته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقد توفي الطبيب جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، وحاولت الحكومة التستر على خبر وفاته أيضاً.

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