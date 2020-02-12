رئيس كتلة الحزب الديمقراطي يصدر توضيحا حول صورة له اثارت جدلا واسعا

2020/02/12 | 10:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتقد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان اقليم كوردستان اوميد خوشناو يوم الاربعاء بشدة مواقع الكترونية وصفحات على التواصل الاجتماعي نشرت صورة له وهو واقف امام مأدبة تحتوي اصنافا مختلفة من الطعام.واوضح خوشناو ان هذه الصورة التقطت له اثناء حضوره مأدبة اعدها احد الشخصيات الاجتماعية المعروفة في السليمانية على شرف كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.واضاف ان مجموعة من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تحصلت على صورة المأدبة وكأنما قد سرقت عسلا من جوف شجرة من دون ان تفكر ان في كردستان توجد المئات من الاسر المعروفة بالاطعام واعداد المآدب.واثارت تلك الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في اقليم كردستان.

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