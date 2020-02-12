2020/02/12 | 10:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب جراحة..ديمبلي مهاجم برشلونة يغيب ستة أشهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب جراحة.. ديمبلي مهاجم برشلونة يغيب ستة أشهر ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب جراحة.. ديمبلي مهاجم برشلونة يغيب ستة أشهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).