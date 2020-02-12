وزارة التربية تصدر قرارا بشأن امتحانات الصفوف الاولية

2020/02/12 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، امس الثلاثاء، قرارا بشأن امتحانات الصفوف الاولية.ونصت وثائق صادرة عن الوزارة، على أنه “بعد مطالبة المدير العام، عادل البصيصي، بتقديم امتحانات الصفوف الاولية، وافقت وزارة التربية على اجراء امتحانات الصفوف “الاول والثاني والثالث” في ايام الامتحانات الشفوية للصفوف “الرابع والخامس والسادس”.

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