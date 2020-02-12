اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 12-2-2020 الاربعاء

2020/02/12 | 10:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، استقرارا حذرا ببورصة الكفاح والاسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.700 دينارا لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة.سعر بيع الدولار = 121.000 دينارا.سعر شراء الدولار = 120.000 دينارا.

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