الدراجي لـ”اللعهد نيوز”: الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من ازمة العراق

2020/02/12 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو مجلس النواب السابق رحيم الدراجي، الى ان الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد للخروج من ازمة العراق.وقال الدراجي لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هي اكمال قانون الانتخابات والمفوضية اضافة الى حصر السلاح وبعض القوانين الاخرى المصوت عليها من قبل البرلمان العراقي”.واضاف الدراجي “ايضا يقع على […]

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