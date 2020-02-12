ايران تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للسلام وفض النزاعات

2020/02/12 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الامانة العامة لمؤتمر السلام وحل النزاعات الدولية، علي اكبر عليخاني، عن عقد هذا المؤتمر الدولي في نسخته الثانية في طهران خلال شهر حزيران القادم.وقال عليخاني، في تصريح صحفي، ان “المؤتمر الدولي الثاني للسلام وفض النزاعات سيعقد يومي 9 و 10 حزيران بطهران، مبينا ان اخر مهلة لارسال المقالات سيكون 19 شباط/ فبراير […]

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