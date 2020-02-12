2020/02/12 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف،امس الثلاثاء، انحسار الكتلة القطبية الباردة يوم الخميس المقبل.وقال عبد اللطيف في حديث لـه وتابعته وكالة صدى ، إنه “من المتوقع أن تنحسر الكتلة القطبية الباردة تدريجياً يوم الخميس المقبل، ليكون الطقس صحواً مع ظهور قطع من الغيوم يوم الجمعة وترتفع درجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي يتوقع انحسار الكتلة القطبية الباردة الخميس المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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