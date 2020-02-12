2020/02/12 | 10:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساندرز يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 10:36.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساندرز يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساندرز يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساندرز يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).