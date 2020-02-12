منتخب العاب القوى يشارك في بطولة الجائزة الكبرى المؤهلة لطوكيو 2020

2020/02/12 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن رئيس الاتحاد العراقي لألعاب القوى مهدي باقر، اليوم الاربعاء، ان المنتخب العراقي للعبة سيشارك في بطولة الجائزة الكبرى "فزاع" والتي تقام في دولة الامارات العربية للمدة من العاشر وحتى الثامن عشر من شهر اذار المقبل.

وقال باقر، ان "الوفد العراقي للبطولة المؤهلة للدورة البارالمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020 سيتألف من الامين المالي للاتحاد حسن علي رئيسا للوفد وعضو الاتحاد حيدر كاظم اداريا وكريم عبيس مدربا للرمي ووسام غالي مدربا للاركاض وتسعة لاعبين هم: احمد غني نعاس وقحطان علي آل كمر وفاطمة جواد ومحمد طالب وعباس حاتم وشاكر محمود وادريس سامي وحسن شيال ومصطفى عماد".

وذكر ان "البطولة ستشهد مشاركة خيرة المنتخبات العالمية مثل المانيا وانكلترا والمكسيك وامريكا واوكرانيا وارلندا وايطاليا ومصر والمغرب وفرنسا والجزائر والبرتغال وتونس".

واوضح باقر انه "يأمل ان تزداد بطاقات العراق بألعاب القوى من خلال هذه البطولة وايضا من خلال اختيار افضل أربعة لاعبين والتي تعلن مطلع شهر نيسان المقبل وكذلك التنافس على الاعلان الرسمي عن افضل ستة لاعبين في العالم".

واكد ان "اتحاد العاب القوى تأهل منه رسميا من لاعبي العاب القوى حتى الان الى دورة الالعاب البارالمبية المقبلة خمسة لاعبين هم : جراح نصار وولدان نزار وكوفان حسن وحسين فاضل وعلي مبارك".

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