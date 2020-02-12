2020/02/12 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المركز الاقتصادي العراقي، اليوم الأربعاء، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العالم.وذكر المركز في بيان له، أن "سعر بيع الدولار هو 121.250، بينما سعر شراء الـدولار هو 120.250".وأضاف البيان، أن "سعر اليورو العالمي هو 100 يورو لكل 109.10دولار، بينما سعر الباوند العالمي هو 100 باون لكل 129.58 دولار"، مشيراً الى أن "سعر الليرة التركية العالمي هو 100 دولار لكل 602.66 ليرة تركية".وبين، أن "سعر أونصة الذهب عالمياً هو 1565.75 $"، لافتاً الى أن "سعر برميل نفط خــــــام برنــت هو 54.92 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكــي هو 50.56 دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار العملات الأجنبية محلياً والذهب والنفط عالمياً اليوم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار العملات الأجنبية محلياً والذهب والنفط عالمياً اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).