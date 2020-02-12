ثلوج إيران تودي بحياة 7 اشخاص

2020/02/12 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوفاة سبعة أشخاص نتيجة للحوادث التي نجمت عن تساقط الثلوج في مقاطعة جيلان شمالي البلاد.

ونقل الموقع الاخباري "YJC" عن أطباء قولهم ان خمسة لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في رودبار واثنان آخران بسبب السقوط من مكان مرتفع وانهيار سقف منزل في رشت.

وقال ممثل الإسعاف في البلاد مجتبى خالدي، إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع الكهرباء والاتصالات، وتم الإعلان عن عطلات في المؤسسات التعليمية بسبب تساقط الثلوج.

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