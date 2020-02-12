السجن لمسؤول رفيع ساهم بتهريب 1500 صهريج نفط بقيمة نحو 18 مليون دولار

2020/02/12 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة الحدودي سابقاً، إضافة إلى ثلاثة موظفين في المنفذ؛ لتعمُّدهم الإضرار بالمال العام بأكثر من سبعة عشر مليون دولار.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “المُدانين أقدموا على تهريب المشتقات النفطية عبر منفذ ربيعة […]

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