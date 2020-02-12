2020/02/12 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شركة دانة غاز يوم الاربعاء ان الرصيد النقدي للشركة بلغ 425 مليون دولار بنهاية عام 2019 ما يمثل زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالرصيد النقدي المسجل في نهاية 2018 والذي بلغ 407 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي الدفعات المستلمة من المستحقات المتأخرة لصالح الشركة 285 مليون دولار في 2019 مقارنة بنحو 334 مليون دولار في 2018.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة 425 مليون دولار بنهاية عام 2019 ما يمثل زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالرصيد النقدي المسجل في نهاية 2018 والذي بلغ 407 ملايين دولار.

وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة ليصل إلى 157 مليون دولار في 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار في 2018.

وارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية خلال 2019، قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة، بنسبة 80 بالمائة ليصل إلى 115 مليون دولار مقارنة بـ 64 مليون دولار في 2018.

ودانة غاز هي شركة قطاع خاص وعاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست في ديسمبر من عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان العراق بمعدل إنتاج 66.2 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دانة غاز" تحقق نسبة ارباح سنوية في عملياتها بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دانة غاز" تحقق نسبة ارباح سنوية في عملياتها بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).