2020/02/12 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

علق السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الاربعاء (12 شباط 2020)، على مقتل المدير التنفيذي لقناة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السفير البريطاني لدى العراق: الاغتيالات يجب أن تتوقف وما حدث لـ ’’ذنون’’ صدمني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السفير البريطاني لدى العراق: الاغتيالات يجب أن تتوقف وما حدث لـ ’’ذنون’’ صدمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).