خبر سار لعشاق برشلونة بشأن سواريز

2020/02/12 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يُواصل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، فترة إعادة التأهيل في المدينة الرياضية، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي الخارجي بركبته اليمنى.

وأجرى المهاجم المخضرم جراحة، في غضروف الركبة اليمنى، بعد شعوره بآلام، داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليغا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (3/2) في السوبر الإسباني.

وبحسب النسخة الإسبانية من موقع "جول"، فإن لويس سواريز يُحرز تقدماً كبيراً في عملية التعافي، إذ يتطور بشكل مرضٍ من إصابته، وبالتالي فمن المتوقع أن يعود قبل الموعد المحدد (4 أشهر).

وأوضح الموقع المذكور، أن" لويس سواريز ترك العكازات، حيث كان الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب مساء أمس إيجابياً للغاية، ويُمكن أن يلعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إن وصل البارسا لهذه المرحلة".

وأضاف الموقع، أن" لويس سواريز قد يُشارك في المباريات الأربع الأخيرة بمسابقة الدوري الإسباني، ولكن اللاعب والجهاز الطبي يدركان تماماً أنهما لن يجازفا بأي خطر لا فائدة منه".

وتابع المصدر نفسه" لكن هناك تفاؤل لدى الجهاز الطبي لأن التحسن واضح، حيث يُشير النادي إلى أن طبيعة سواريز التنافسية هي أفضل حليف له للتعافي بشكل جيد، فاللاعب يشعر بالرضا وهو واثق من أنه إذا التزم بخطة التعافي، فسوف يعود أقوى وقبل الموعد المتوقع".

بغداد اليوم _ متابعة

تبدأ، يوم الثلاثاء المقبل، مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي ليفربول الإنجليزي الذي وصل لهذا الدور رفقة العديد من الأندية القوية.

وسيشهد هذا الدور قوة غير عادية على مستوى الف

بغداد اليوم - خاص

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الكرة العراقية بعد استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفيما يلي الترجمة النصية لرسالة الاتحاد الدولي بكرة القدم:

الاتحاد العراقي لكرة القدم 10 - 2 - 2020

الى/

بغداد اليوم - متابعة

يترقب عشاق كرة القدم، المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، في "كلاسيكو الليجا"، والمقرر له أن يقام في الأول من شهر آذار المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب الفريقان في تحقيق الانتصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبر سار لعشاق برشلونة بشأن سواريز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبر سار لعشاق برشلونة بشأن سواريز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).