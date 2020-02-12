السجن لمدير منفذ حدودي سابق لإهداره 17 مليون دولار

2020/02/12 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (12 شباط 2020) صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة ...





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