بالفديو.. قطعات الأنبار المشاركة بعمليات أبطال العراق

2020/02/12 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قطعات قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأربعاء، ضمن المحور الثاني في عمليات أبطال العراق بمرحلتها الأولى لتحرير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها من فلول عصابات داعش الإرهابية.

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