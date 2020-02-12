وفد عراقي للتفاوض مع الناتو لإيجاد نافذة تعاون جديدة

2020/02/12 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف،عن تشكيل وفدين عراقيين للتفاوض مع حلف الناتو لإيجاد نافذة جديدة للتعاون.

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