حزب الله اللبناني سيتولى توجيه الفصائل العراقية لـ سد فراغ سليماني

2020/02/12 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد تقرير لـ رويترز نقلا عن مصادر الوكالة بتوليحزب اللهاللبناني توجيه للفصائلالعراقية بعد مقتل قائد فيلقالقدسالإيراني قاسم سليماني .

وسيستمر توجيهحزب اللهللفصائلالعراقية إلى أن تتولى القيادة الجديدة في فيلق القدس ملف الأزمة السياسية فيالعراقوفق مصدر إقليمي لرويترز .

وكشف التقري...

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