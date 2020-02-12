اعادة فتح عدة طرق وجسور .. والحديث عن اتفاق ما بين المتظاهرين وقوات الامن العراقية ..

2020/02/12 | 10:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن سكرتير رئيس الوزراء العراقي،اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد أشهر من إغلاقه من قبل المحتجين، حسب ما أفادت " وسائل اعلام دولية ".

وذكر بيان صادر عنعمليات بغداد، أنه أعيد افتتاح ساحتي الوثبةوالخلانيوشارع الرشيد أيضا، إلى جانبجسر الس...

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