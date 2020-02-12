تدوينة.. سامان نوح

2020/02/12 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سامان نوح للذين كانوا يهاجمونني في صفحتي بسبب اشارتي الى تقلبات الصدر الدراماتيكية، ويجهدون انفسهم في الدفاع عن تغريداته المتناقضة بالتفسير والتحليل والتبرير! هسة الموقف صار اكثر تعقيدا فتجاوزنا مرحلة: “نصبوا الخيم ..رفعوا الخيم.سحبوا القبعات… رجعوا القبعات” .ودخلنا مرحلة: “حلو القبعات!”.السيد الصدر حل الموضوع وأعلن قراره بحل القبعات… شلون راح تحلوها […]

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