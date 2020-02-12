2020/02/12 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم عدد من العلماء أن فيروس “كورونا” القاتل، الذي أودى بحياة المئات على مستوى العالم، جاء من نيزك ضرب الصين العام الماضي.ويقول العلماء إن فيروس “كورونا” حُمل إلى الغلاف الجوي للأرض على جزء من المذنب الذي تسبب في “مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية”.ويخشى المسعفون من أن المرض الذي قد ينتشر قبل أن تظهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء : فيروس “كورونا” جاء من نيزك ضرب الصين العام الماضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء : فيروس “كورونا” جاء من نيزك ضرب الصين العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).