2020/02/12 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، القاء القبض على داعشي كان يعمل بالحسبة جنوبي الموصل.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مديرية شرطة القيارة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( ع ف ح ع ) والذي كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة […]

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