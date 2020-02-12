2020/02/12 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية في البصرة، الأربعاء، عن انجازات متقدمة لتأهيل فلكة ناحية خور الزبير في البصرة.وبينت الشركة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن كوادرها “قامت بالتعاون مع ادارة ميناء خور الزبير بتعبيد واكساء جانبي الفلكة ومدخل مدينة خور الزبير في مادة الاسفلت”.وأضافت، أن “هذه الاعمال جاءت بالايعاز المباشر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية تؤهل فلكة ناحية خور الزبير في البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ العراقية تؤهل فلكة ناحية خور الزبير في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).