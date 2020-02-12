وزير التخطيط يعلن موعد إجراء التعداد السكاني العام ‏

2020/02/12 | 11:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الاربعاء، موعد اجراء التعداد السكاني العام في البلاد.وقال نوري صباح الدليمي، في كلمة له بالمؤتمر الدولي الثاني للجمعية العراقية للعلوم الاحصائية في أربيل، إن "دعم الرئاسات الثلاث لجهود وزارة التخطيط ستسهم في انجاح التعداد العام للسكان وسينفذ الكترونيا، قبل نهاية العام الحالي".

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