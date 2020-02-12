قيادات برلمانية تعلن تبنيها مبادرة وطينة بشأن الأزمة الراهنة

2020/02/12 | 11:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف النائب في البرلمان، محمد الدراجي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين عدد من قيادات الكتل النيابية.وقال محمد الدراجي، في في تلقته له، إن "نخبة من الشخصيات السياسية النيابية من أصحاب المقدرة المهنية والإدارية والاجتماعية اجتمعت لتدارس الوضع في ظل التحديات التي يشهدها بلدنا العزيز".وأضاف الدراجي، أن "الاجتماع خلص إلى تبني مبادرة وطنية من شأنها الوصول إلى حلول ترتضيها الأطراف جميعها من اجل الإسراع نحو تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب مع تأكيد منح فرصة لرئيس الحكومة المكلف لاختيار اعضاء حكومة يكون فيها مسؤولا عن اختياره هذا على أن يكون في أولويات برنامجه تثبيت هيبة الدولة وبسط سلطة القانون وتهيئة الأجواء العامة لإجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة".وأكد المجتمعون، بحسب الدراجي، "وجوب قيام السلطات الثلاثة بواجباتها في صيانة الدستور محذرة من تداخل الصلاحيات أو تعددها على حساب أخرى فضلا على وجوب نهوض اعضاء مجلس النواب بدورهم الدستوري".وتابع البيان، أن "المرحلة القادمة تتطلب انفتاحاً على القوى الوطنية واطياف المجتمع مع ايلاء مطالب أبناء الحراك الشعبي عظيم اهتمام بعيدا عن تدخل اي طرف اقليميا كان أم دوليا حفاظا على إنجاح العملية الديمقراطية وحفظ العراق في انعطافته التأريخية التي يمر بها".

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