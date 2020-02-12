2020/02/12 | 11:07 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السجن 7 سنوات بحق مدير منفذ حدودي سابق و عدد من موظفيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 11:07.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات بحق مدير منفذ حدودي سابق و عدد من موظفيه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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