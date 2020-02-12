السفير البريطاني لدى بغداد يعلق على اغتيال المشرف العام لقناة الرشيد نزار أبو ذنون

2020/02/12 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هاكي، اليوم الأربعاء، على اغتيال المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار أبو ذنون بنيران مسلحين مجهولين.وقال هاكي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “صدمت بمقتل نزار ذنون على ايدي مهاجمين مجهولين، ان حرية التعبير هي حق اساسي من حقوق الانسان، علاوة على انها حق يجب ان […]

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