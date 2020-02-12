كوسرت رسول والحكيم يناقشان تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/12 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كوسرت رسول ضرورة تحقيق استقرار الاوضاع في العراق وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وتقديم خدمات اكبر للمواطنين.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني أن كوسرت رسول رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني إجتمع في مدينة السليمانية مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم .جرى خلال الإجتماع بحث الاوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات بين اقليم […]

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