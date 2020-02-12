المحكمة الاتحادية تنظر دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء

2020/02/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء (12 شباط 2020)، النظر بدعوى اقيمت على رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، والامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، مبينة أنها قررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم".

واضاف البيان أن "المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019".

وبين، أن "المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية".

وشدد، على أن "المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور".

ومضى الساموك، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن 300 عائلة فلسطينية في العاصمة بغداد مهددة بـ "التشرد" بسبب إجراء اتخذته مفوضية اللاجئين.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب الحالي، الوزير الأسبق محمد الدراجي، الأربعاء (12 شباط 2020)، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين عدد من قياديي الكتل النيابية، والذي انتشرت صورته مؤخراً بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدراجي في بيان تلقته (ب

بغداد اليوم- بغداد

علق السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الاربعاء (12 شباط 2020)، على مقتل المدير التنفيذي لقناة الرشيد الفضائية، نزار ذنون، يوم أمس على يد مسلحين مجهولين، غربي بغداد.

وقال هيكي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، :&qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحكمة الاتحادية تنظر دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الاتحادية تنظر دعوى ضد رئيسي الجمهورية والحكومة والامين العام لمجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).