حقوق الانسان: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بـ ’’التشرد’’ بسبب إجراء اتخذته مفوضية اللاجئين

2020/02/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء (12 شباط 2020)، أن 300 عائلة فلسطينية في العاصمة بغداد مهددة ب...





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